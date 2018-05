ROMA – Laura Boldrini parla della formazione del governo e scherza con i giornalisti: “Siamo tutti in trepidante attesa”. Questo il commento dell’ex presidente della Camera, oggi deputata di LeU, che dimostra di non gradire molto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] l’alleanza tra Salvini e Di Maio.

“Non indico nomi perché i miei non sarebbero compatibili con l’agenda politica”, spiega ancora la Boldrini intervistata nei pressi di Montecitorio.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.