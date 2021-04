Legge contro omofobia, Fedez in diretta Instagram con il deputato Pd Zan: “Stato è laico, non cattolico” VIDEO

Dopo aver attaccato la Regione Lombardia per la vicenda che riguarda il vaccino anti-Covid della nonna, Fedex pubblica in Rete una diretta Instagram con il deputato Pd Alessandro Zan, l’autore del ddl contro l’omofobia fermo al Senato per colpa della Lega.

Fedez: “Non viviamo in uno Stato cattolico, ma laico”

“Non viviamo in uno Stato cattolico, ma laico. In una democrazia in cui il Parlamento ha ampiamente approvato un ddl, una minoranza nella persona del presidente della commissione Giustizia tiene la legge bloccata per ‘partito preso'”.

Fedez prosegue: “Così non ha senso. Vorrei vedere gli odg del Senato per vedere se sono tutti prioritari, vorrei vedere in questi sei mesi cosa sono le cose prioritarie discusse in Senato, troveremo una lista di stro**ate immani”.

Nel video compare anche Chiara Ferragni

Fedez mette in campo una nuova offensiva comunicativa a favore del ddl Zan e chiede che la legge sia discussa. Nella diretta – in ci compare anche Chiara Ferragni – Fedez illustra assieme al parlamentare Alessandro Zan i motivi per cui il ddl è bloccato a Palazzo Madama.

“La maggioranza della commissione Giustizia vuole calendarizzare il ddl, ma è ostaggio di una minoranza e del suo presidente, che tiene bloccata la legge perché non è d’accordo”, spiega Zan riferendosi al leghista Pietro Ostellari.

“Andate sotto al profilo del senatore Ostellari per chiedere in maniera civile di non ostacolare il ddl”, è l’appello che Fedez fa ai suoi fan (fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).