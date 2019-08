ROMA – Roma come Hollywood: venerdì 2 agosto il regista Quentin Tarantino e il cast del suo nuovo film C’era una volta… Hollywood hanno partecipato alla première italiana al cinema Adriano.

Tarantino, accompagnato dalla moglie Daniella Pick, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie si sono mostrati sorridenti e disponibili per foto e autografi con i fan e i curiosi che sono accorsi a vederli. Ammiratrici in delirio soprattutto per Leonardo DiCaprio: molti i cartelli esposti con dediche all’attore.

L’unico assente è stato Brad Pitt, che era invece presente alle prime europee di Londra e Berlino, ma non si è fatto vedere sul red carpet italiano. Al posto del divo hanno sfilato sul tappeto molte star di casa nostra come Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio (in stile Mary Poppins con l’ombrello), Paolo Bonolis con la moglie Sonia Brugianelli, Valeria Marini e Christian De Sica accompagnato dal figlio Brando. C’era anche il padre di Leonardo DiCaprio, George DiCaprio, che è arrivato a Roma per l’occasione e si è fatto fotografare sul tappeto rosso con la compagna. (Fonte: Ansa)