Lia Quartapelle (Pd) critica la Lombardia in Aula. Scoppia la bagarre. Iezzi (Lega) espulso VIDEO

Igor Iezzi della Lega è stato espulso dall’Aula di Montecitorio dal vicepresidente Ettore Rosato per le sue intemperanze quando la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle si è lanciata in una durissima critica nella gestione della sanità in Lombardia nell’emergenza Covid.

Gestione che la deputata Quartapelle ha definito “pessima, con Fontana che fa politica invece di risolvere i problemi”.

Quartapellae aveva detto che “il presidente Fontana e la Lega della Regione Lombardia stanno facendo una campagna di strumentalizzazione politica a fronte dei risultati”.

“Mi hanno sempre insegnato a provare a fare del meglio nel mio, senza curarmi degli altri, ed è una vergogna che questa mattina il presidente Fontana e la Lega della Lombardia stiano facendo una campagna di strumentalizzazione politica”, ha infatti dichiarato la Quartapelle riferendosi alle forti polemiche insorte dopo la decisione del governo centrale di inserire la Lombardia nel gruppo delle zone rosse.

E ancora: “Una Regione che ha un sesto degli abitanti italiani e ha un quarto dei contagiati italiani ed incredibile che chi la governa non sia preoccupato e spaventato.

E non lavori giorno e notte per risolvere questi problemi. Invece abbiamo avuto un fallimento sulla gestione dei vaccini”.

Parole che hanno provocato la reazione di Iezzi fino all’espulsione dall’Aula di Montecitorio. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).