PUEBLA – Morire in strada per un diverbio. E’ accaduto ad un ragazzo a Puebla in Messico. Davanti alla sua auto se ne sono fermate altre e nessuno riparte. Tra lui e l’automobilista nasce un diverbio: il giovane decide così di scendere e l’automobilista nell’auto davanti gli spara a bruciapelo un colpo di pistola al petto.

Il giovane, come mostra il video LiveLeak, resta a terra morto. E’ stato colpito mortalmente al petto. Un altro giovane che siede nella sua auto scende per accertarsi cosa è successo. Intorno le altre auto partono come se non fosse accaduto nulla.