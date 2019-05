ROMA – La Lazio ha vinto due a zero contro l’Atalanta e ha conquistato la settima Coppa Italia della sua storia. La partita è stata decisa dai gol segnati da Sergej Milinkovic Savic e Correa. Dopo aver festeggiato in campo insieme ai tifosi, calciatori e dirigenti della Lazio si sono ritrovati a cena per celebrare insieme la conquista della Coppa Italia. Durante la cena, Lotito ha svelato a Simone Inzaghi che… “Ho mandato aff…”. Pronta la risposta dell’allenatore biancoceleste: “Hai fatto bene…”.

Lotito e Inzaghi, siparietto durante la cena per la conquista della Coppa Italia.

“Bellissima serata, davanti ad un pubblico meraviglioso. Ma onore anche all’Atalanta. Una grandissima gara, decisa da episodi che questa volta abbiamo saputo girare a nostro favore”. La vittoria della Coppa Italia non fa dimenticare a Simone Inzaghi che i bergamaschi sono stati avversari degni. “Chi è entrato a partita iniziata ha fatto benissimo – ha aggiunto ai microfoni di Rai1 – E’ una soddisfazione che ci meritiamo per il cammino fatto. La volevamo questa coppa, ce l’abbiamo messa tutta per vincerla e ora ce la godiamo”.

Durante i festeggiamenti della Lazio in seguito alla vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, il presidente Claudio Lotito svela a mister Simone Inzaghi uno scambio con il tecnico nerazzurro Gasperini.

