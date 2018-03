ROMA – Luigi Di Maio apre all’Unione europea. Il leader del Movimento 5 stelle ha incontrato la stampa estera il 13 marzo e si è detto contrario agli estremisti e aperto a una nuova visione dell’Europa. Il candidato premier M5s sostiene che il movimento è pronto a dare più potere alle istituzioni europee alla lotta contro la povertà e che rimarrà coerente su queste posizioni.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela.

Da movimento a 5 stelle anti-europeista, M5s continua sulla strada avviata qualche mese fa all’apertura e al dialogo coi vertici dell’Unione europea. Di Maio sostiene che il cambiamento è in atto in tutta l’Europa e che l’obiettivo è di ridurre il debito pubblico:

“Non penso sia semplicemente una visione di Macron e della Merkel: tutta l’Europa riflette su come cambiare e io non ho pregiudizi, noi non vogliamo avere niente a che fare con gli estremisti. Mi pare che ormai tutti concordino che vada rivisitato o superato, ora vediamo come. Se andassimo al governo sarei contento di discutere a quei tavoli su come rivedere i parametri sugli investimenti: noi abbiamo a cuore l’idea di ridurre il debito pubblico ma con misure espansive”.