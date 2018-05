ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, mercoledì 23 maggio, al Palazzo del Quirinale Giuseppe Conte, il premier incaricato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Luigi Di Maio intanto lascia Montecitorio e mentre è in attesa che arrivi un taxi viene intercettato da diversi cronisti. “Sembra che abbia tenuto tutto”, risponde l’esponente M5s. “Savona all’economia?” gli chiede qualcuno. E Di Maio è netto: “Sui ministri non c’è nessuna discussione in atto. I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.