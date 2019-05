FOGGIA – “C’è questa proposta. Ora io non voglio urtare la sensibilità di nessuno. Ma con tutti i problemi che abbiamo in Italia, vedere il Pd che pensa a coprire le croci nei cimiteri per favorire i funerali laici. Ora, io non ho problemi funerali laici, cristiani. Però con tutti i problemi che abbiamo in Italia ora dobbiamo andare a montare le tendine davanti ad ogni croce dei cimiteri”: il vicepremier Luigi Di Maio è tornato sulla discussa proposta del sindaco del Comune di Pieve di Cento, paese di circa 7mila abitanti in provincia di Bologna, che ha suggerito di celebrare i funerali laici in una cappella non consacrata del paese coprendo, in quelle occasioni, tutti i simboli religiosi presenti.

La proposta era stata resa nota durante una trasmissione televisiva dalla consigliera regionale del Pd in Veneto Alessandra Moretti.

La proposta del sindaco, Sergio Maccagnani, ha scatenato le proteste dell’opposizione cittadina ma anche polemiche a livello nazionale, dopo che la notizia era stata rilanciata nei giorni scorsi dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Adesso a riprenderla è stato Di Maio. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista)