MILANO – Tutti in fila per un selfie con Luigi Di Maio. Terminata la due giorni a Milano, il leader del Movimento 5 stelle è in viaggio per tornare a Roma e riprendere la routine di confronto con le altre forze politiche. Entrato in treno, il grillino, è stato ‘assalito’ da molti viaggiatori presenti nello scomparto per scattare diversi selfie, arrivando a creare una vera e propria coda lungo il vagone.

Proprio oggi Di Maio, in 10 punti, ha presentato il suo contratto di governo sul blog delle Stelle. Tra i 10 punti del contratto, una sintesi tra i programmi di M5s, Lega e Partito Democratico, si legge: costruire un futuro per i giovani delle famiglie, contrastare la povertà e la disoccupazione, eliminare gli squilibri territoriali, sicurezza e giustizia per i cittadini, difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale, proteggere le imprese, nuovo rapporto tra cittadino e fisco, rinnovare le infrastrutture, proteggere dai rischi e salvaguardare l’ambiente e una amministrazione efficiente e trasparente.

Il video è stato pubblicato su YouTube da Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.