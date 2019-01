ROMA – L’altra faccia della Luna. Il Rover cinese Yutu-2 ha inviato sulla Terra le prime immagini della facciata nascosta della Luna. Yutu-2 è sceso dalla navicella Chang’e-4 arrivata sul satellite del nostro pianeta lo scorso 3 gennaio.

La sonda cinese Chang’e-4 è la prima che sia mai riuscita ad atterrare sulla faccia della Luna non visibile dalla Terra. Le immagini sono state diffuse dalla Cnsa, l’agenzia spaziale cinese. Chang’e-4 si è posizionata sulla parte meridionale del cratere Von Karman, nella zona del Polo Sud.

I tecnici cinesi hanno anche fatto girare il rover intorno alla sonda, probabilmente per osservare da vicino lo stato di Chang’e-4.

La Luna orbita a una distanza media di circa 384 400 km dalla Terra. La distanza è sufficientemente vicina per renderla osservabile a occhio nudo. Il che rende possibile distinguerne alcuni rilievi sulla superficie. Essendo in rotazione sincrona, la Luna rivolge sempre la stessa faccia verso la Terra. Per questa ragione, il suo lato nascosto è rimasto sconosciuto fino alle prime esplorazioni spaziali.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev riprende il video.