Lupo ad Ancona: i carabinieri lo trovano in via Giannelli e lo scortano fuori dalla città VIDEO

Lupo ad Ancona: i carabinieri lo trovano in via Giannelli e lo scortano fuori dalla città (Foto da video)

Lupo per strada ad Ancona. Una volante dei carabinieri lo ha incontrato in via Giannelli e lo ha scortato fuori dalla città. E’ successo nella notte tra sabato 24 e domenica 25 aprile.

Lupo ad Ancona: i carabinieri lo scortano fuori città

I carabinieri hanno incrociato il lupo intorno alle 2 di notte. Si aggirava tra le auto parcheggiate in via Giannelli. Probabilmente stava cercando cibo. Il lupo era ferito a una gamba. Per questo i carabinieri lo hanno scortato. Anzi, per evitare che venisse investito, hanno acceso i lampeggianti per lanciare un segnale agli altri automobilisti.

Poi lo hanno “scortato” fino a via del Conero dove si è dileguato nella folta vegetazione del monte. Complice l’ora tarda e le strade deserte tutto è andato per il meglio e subito le forze dell’ordine hanno allertato dell’episodio le autorità sanitarie competenti.

Lupo alle porte di Verona

Un lupo è stato immortalato dalle telecamere di vigilanza mentre si aggirava a Montorio, alle porte di Verona. Le immagini del circuito di sorveglianza testimoniano che l’animale stava girando indisturbato lungo una delle vie di accesso alla città. Gli agenti sono intervenuti sul posto senza però riuscire a rintracciare l’animale.

Un episodio anomalo, vista la vicinanza della zona di Montorio con i quartieri residenziali del capoluogo scaligero, ma non isolato per quanto riguarda l’avvicinamento della fauna selvatica alla città. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati diversi i casi che hanno visto coinvolti altri animali selvatici: un capriolo è stato investito e ucciso nella circonvallazione, mentre una volpe, purtroppo già morta, è stata individuata in tangenziale nord, dov’era stata travolta da un’auto in transito.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev