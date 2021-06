Madame, la cantante classificata all’ottavo posto all’ultimo Festival di Sanremo e la polemica mediatica nata a causa di un suo tweet. Un “non” fan (come lo chiama lei) l’ha interrotta per chiedere una fotografia mentre stava mangiando con la sua famiglia.

Madame al non fan: “Se non hai ascoltato il disco…”

Da lì è scoppiato il putiferio dopo un messaggio polemico scritto su Twitter in cui la cantante scrive: “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di cosa parlo, se non hai mai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 H, solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta yo 19″.

Le parole non sono però piaciute a molti fan. Per evitare quindi che la situazione degenerasse dopo un inevitabile Tweet che, a causa delle poche battute a disposizione nono poteva che essere riassuntivo e schematico, su Instagram Madame ha pubblicato una Storia con cui ha provato a spiegare il significato di quella estrema sintesi: “Un non fan, ironia della sorte, ci tiene a dirmi che non mi segue ed è quello che è successo l’altra sera. Mi ha detto: ‘Io non ti seguo, non so cosa fai, non mi piace il tuo genere, però ti ho vista a Sanremo, possiamo farci una foto?'”.

“Rapporto fan-artista è sacro e personale”

Madame ha proseguito: “Il rapporto fan-artista è sacro e personale. Può esserci una persona che è rimasta colpita da una parola che ho usato e una che conosce tutta la mia discografia a memoria. Sono due rapporti diversi. Io penso che un mio fan con cui ho un rapporto non mi interromperebbe mentre mangio con la mia famiglia, con mio padre, mia madre, mio fratello e mia nipote per chiedermi una foto, io penso e sono sicura che aspetterebbe che io finisca di cenare”.

“In quel momento è evidente che non stia lavorando e non sia Madame, ma sono figlia di mia madre, sorella di mio fratello, figlia di mio padre e zia di mia nipote. Non sei un fan se non ascolti la mia musica perché un fan ci tiene a dirmi cosa l’ha colpito della mia musica o se ha comprato un biglietto del concerto” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).