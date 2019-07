PALERMO – Assestato un duro colpo al patto sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Stato di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento mafioso di Passo di Rigano.

Il blitz è scattato all’alba, con oltre 200 uomini della Squadra mobile di Palermo, del Servizio centrale operativo della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York, che hanno eseguito numerosi provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti esponenti del mandamento mafioso di Passo di Rigano, che devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso ed altro.

Le indagini dell’operazione, denominata “New connection”, hanno registrato il forte legame instaurato tra Cosa nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense, con particolare riferimento alla potente Gambino Crime Family di New York, nonchè la forte capacità pervasiva, da parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, sull’economia legale dell’omonimo quartiere, secondo una capillare divisione di ruoli e mansioni: dalla fornitura alimentare all’ingrosso alle classiche estorsioni, passando per la gestione dei giochi e delle scommesse on line.

A Passo di Rigano avevano ricostituito la loro roccaforte criminale importanti esponenti della famiglia Inzerillo, una storica cellula mafiosa palermitana, decimata negli anni ’80 dalla seconda guerra di mafia. Agli esiti delle indagini, è risultato infatti che questi “scappati”, rientrati in Italia nei primi anni duemila, avessero ricostituito le file della “famiglia”, anche grazie al ritrovato equilibrio con la fazione criminale avversa.

Tra i 19 arrestati, dunque, Francesco e Tommaso Inzerillo, rispettivamente fratello e cugino di Salvatore “Totuccio” Inzerillo, ucciso dai corleonesi di Totò Riina durante la sanguinosa guerra di mafia degli anni Ottanta. Facevano parte dell’esercito degli ‘Scappati’. Erano stati arrestati nell’operazione Gotha e poi scarcerati.

A “disposizione” delle cosche anche il sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino, arrestato nella notte dai poliziotti della Squadra mobile. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. “Non gli ho fatto vincere io le elezioni?”, si vantava Simone Zito intercettato: residente in America, in una intercettazione rivela di essere stato l’artefice dell’elezione alla carica di sindaco di Torretta Salvatore Gambino, in carica da giugno 2018 e anche lui finito in manette. Calogero Zito, figlio 32enne di Simone, nato negli Stati Uniti e residente a Torretta, tra gli arrestati di oggi, discute invece con un altro uomo dell’assegnazione degli incarichi di consiglieri ed assessori del comune di Torretta, indicandone i nomi, incarichi poi effettivamente assunti dai soggetti indicati.

Gli affari giravano vorticosi tra Palermo e Stati Uniti. C’è Thomas Gambino, figlio del mafioso americano Joseph, in un video del 3 agosto scorso. Discute con Tommaso Inzerillo riguardo alla spartizione dei proventi dell’eventuale vendita di un vasto appezzamento di terreno nella Repubblica Dominicana. Formalmente intestato a Frank Calì, alla guida della famiglia Gambino ucciso a marzo a New York e agli eredi di Benedetto Villico Benedetto, lo zio deceduto di Tommaso Inzerillo che è in quota nella proprietà in maniera occulta. Nelle immagini viene ripresa una riunione tra mafiosi, tutti tratti oggi in arresto, di Passo di Rigano avvenuta a bordo di un gommone nel golfo di Mondello la scorsa estate.

Sequestrati beni e imprese per 3 milioni di euro e perquisite da Fbi e da investigatori italiani le abitazioni di Calogero Zito, a New Jersey, di Thomas Gambino, a Staten Island (New York) e Simone Zito, a Philadelphia. I decreti di perquisizione sono stati emessi dalla Dda di Palermo ed eseguiti al termine della prevista procedura di rogatoria. Gli indagati rispondono, a diverso titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso ed altro.

Decimati durante la seconda guerra di mafia dalla fazione guidata dai corleonesi di Totò Riina, gli Inzerillo erano stati costretti, subito dopo l’omicidio di Salvatore Inzerillo nel 1981, a fuggire negli Stati Uniti per avere salva la vita. Rientrati in Italia nei primi anni duemila, Tommaso e Francesco Inzerillo sono riusciti a stabilire un equilibrio con alcuni tra gli ultimi esponenti del gruppo avverso ancora in libertà, i fratelli Gaetano e Giuseppe Sansone, e a ricostruire le fila della famiglia mafiosa di Passo di Rigano. Grazie a una fitta rete di fedelissimi, tra cui Giuseppe Spatola, genero di Tommaso Inzerillo, e Alessandro Mannino, già affiliato alla medesima famiglia mafiosa, gli Inzerillo hanno esercitato un ferreo controllo del territorio di riferimento condizionandone il tessuto economico.

Tramite Spatola e Gabriele Militello, Tommaso Inzerillo imponeva la fornitura di prodotti alimentari; ad Antonino Fanara aveva affidato il settore dei giochi e la gestione delle agenzie di scommesse abusive on line; Antonino Lo Presti interveniva come mediatore in alcune vicende estorsive; tante situazioni, in definitiva, ruotavano intorno agli Inzerillo che venivano considerati dai residenti dei punti di riferimento per risolvere anche questioni di carattere privato e non collegati a vicende criminali.

Altro personaggio di spicco è Giovanni Buscemi: scarcerato dopo 24 anni di detenzione per associazione mafiosa e omicidio, si è immediatamente riproposto nel panorama mafioso palermitano, pretendendo un ruolo. Ed infatti, solo pochissime settimane dopo la sua scarcerazione, ha preso parte, in qualità di rappresentate del mandamento mafioso di Passo di Rigano, alla riunione tenutasi a Palermo il 29 maggio 2018, alla quale hanno partecipato numerosi capi dei mandamenti mafiosi palermitani per discutere e approvare le regole del funzionamento della commissione provinciale di cosa nostra e delle dinamiche fra i mandamenti.

Le indagini hanno, inoltre, consentito di documentare stabili relazioni tra gli uomini di Passo di Rigano e soggetti appartenenti alla potente Gambino Crime Family di New York: si tratta, in particolare, del noto Frank Calì, recentemente ucciso, e di Thomas Gambino, cittadino americano considerato dal Federal Bureau of Investigation elemento di rilievo della famiglia Gambino, che rappresenta, secondo le attuali indagini, un importante anello di collegamento tra le organizzazioni criminali delle due sponde dell’oceano; mentre per il mandamento di Passo di Rigano si occupavano dei contatti americani Simone e Calogero Zito.

Fonte: Agi, Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica un video con le intercettazioni.