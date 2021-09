Maltempo Forlì, Vigili del fuoco soccorrono con un gommone automobilisti bloccati in un sottopasso VIDEO

Maltempo a Forlì, Vigili del fuoco soccorrono con un gommone automobilisti bloccati in un sottopasso. I Vigili del fuoco intervengono con un gommone per recuperare gli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso a Forlì allagato a causa della pioggia (video in fondo all’articolo).

Maltempo: allagamenti a Forlì, auto bloccata in sottopasso

Allagamenti, strade chiuse, alberi caduti e un incendio provocato probabilmente da un fulmine: è il bilancio di una forte ondata di maltempo che questa mattina ha colpito il Forlivese.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco di Forli-Cesena per soccorso e assistenza. A Forlì in particolare due persone sono rimaste bloccate in auto in un sottopasso allagato.

Sono stati entrambi estratti dai pompieri intervenuti con tre squadre e con l’ausilio di gommoni e autogru. Nessun ferito. Un’altra squadra è intervenuta in tangenziale di Forlì per l’incendio di un’auto e successivamente per un incidente stradale, sotto al tunnel.

Maltempo Forlì, c’è stato un ferito

Coinvolti quattro veicoli e c’è stato un ferito, preso in carico da Romagna Soccorso. In località Sant’Andrea, nel comune di Forlimpopoli, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per un incendio di un quadro elettrico causato presumibilmente da un fulmine mentre a Forlì un altro incendio è scoppiato per la rottura di un tubo del gas. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.