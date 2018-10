Maltempo a Napoli: piove all’interno di un bus, il VIDEO dei passeggeri

NAPOLI – Il maltempo che sabato 6 ottobre ha flagellato il Centro e Sud Italia ha colpito anche Napoli e provincia. In queste immagini, viene mostrato dai passeggeri l’acqua che passa attraverso il tetto di un’autobus.

Il video è stato registrato dai passeggeri dell’autobus 604 della linea ANM a Napoli città. Il video, dopo essere stato postato su Facebook, è stato ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

E sempre ieri sera, attimi di panico per quattro persone intrappolate in auto all’uscita dell’autostrada Ercolano Scavi a causa del violento nubifragio. Solo il soccorso tempestivo di un imprenditore di Ercolano, Ciro Santoro, con una esperienza pregressa nella Protezione Civile ha evitato che potesse accadere il peggio.

A raccontarlo è proprio lui in un post su facebook. Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte quando Santoro all’uscita dell’autostrada si accorge di una Punto bloccata in curva a causa della violenta pioggia. Dopo aver messo in sicurezza la sua auto, si avvicina all’abitacolo nonostante la pioggia battente che saliva fino a raggiungere i finestrini, e lì dentro scorge quattro persone in preda al panico. La portiera per fortuna si apre e lui riesce a mettere in sicurezza le quattro persone (due ercolanesi, un tedesco e un ercolanese residente all’estero) che vengono fatte accomodare nella sua auto. Racconta: ”Ho fermato due camionette della Polizia ed insieme ci siamo attivati per il recupero dell’auto e la messa in sicurezza del tratto insieme agli operatori dell’autostrada”.