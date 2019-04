PALERMO – Il forte vento di scirocco con picchi superiori ai 100 km/h ha provocato numerosi disagi il giorno di Pasqua e di Pasquetta su tutta la Sicilia e in particolare a Palermo dove si registrano numerosi interventi dei Vigili del fuoco. In particolare, a causa di alberi che sono stati abbattuti dalla forza delle raffiche danneggiando auto in sosta.

In contrada Inserra, nei pressi dell’ospedale Cervello, i pompieri hanno spento un incendio prima che potesse propagarsi a causa del vento.

Problemi nello scalo di Pantelleria dove sono stati cancellati voli. A causa del vento di scirocco sono interrotti anche i collegamenti marittimi con l’isola di Ustica; sia l’aliscafo che il traghetto sono rimasti ormeggiati in banchina.

E lo scirocco ha alimentato decine di incendi divampati in provincia di Palermo. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la giornata per domare le fiamme a Villabate, a poca distanza da Villa Fabiana, sulla statale Palermo Agrigento; a Trabia, nei pressi del residence Sant’Onofrio; sull’autostrada Palermo-Catania, nei pressi di Termini Imerese; a Misilmeri nella zona di Piano Stoppa; a Geraci Siculo, nel parco delle Madonie, e ancora a Pollina, Partinico e Borgetto.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev