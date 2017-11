MANCHESTER – A Bury vicino Manchester una donna chi viaggia a bordo della sua Bantley con il figlio sedicenne viene aggredita da due ladri armati con asce. I due ladri, come in una scena da film, sfondano il finestrino e cercano di portarle via l’auto di lusso mentre è ferma al semaforo.

La scena molto violenta è accaduta a Angoulene Way. Come mostra il video YouTube, la donna riesce a salvarsi con una manovra disperata. La polizia ha diffuso le immagini per cercare di identificare i malviventi. A chi fornirà informazioni, la famiglia della donna ha offerto una ricompensa di oltre 10mila euro. La scena viene ripresa dalla dashcam di un’auto che segue.