GENOVA – Anche a Genova compare il maxi manifesto anti-abortista, già apparso nelle settimane scorse a Roma e in altre città italiane. Ed anche qui, il manifesto firmato dall’associazione Pro-Vita Onlus [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] scatena polemiche con raccolta di firme che ne chiedono la rimozione, come già accaduto a Roma.

La foto ritrae un feto accompagnato dalle frasi “Tu eri così a 11 settimane” e “Ora sei qui perché la tua mamma non ha abortito” ed è comparso su un palazzo in corso Buenos Aires in pieno centro. Lo scatto del manifesto ha rapidamente fatto il giro dei social. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev ha pubblicato un video.