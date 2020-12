Manuel Agnelli in streaming a Roma per Capodanno VIDEO. Eventi a Milano, Bologna, Firenze…

Roma Capitale presenta “Oltre Tutto”, l’evento online oganizzato per festeggiare il Capodanno ai tempi del Covid.

Michela Murgia e Chiara Valerio, Gianna Nannini, Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo, Diodato, Elodie, Carl Brave, Gemitaiz e tanti altri sono i protagonisti della serata in streaming da alcuni dei luoghi più rappresentativi di Roma.

Il pubblico potrà seguire l’evento sulla pagina Facebook Culture.roma.it la sera di Capodanno a partire dalle 22. In fondo all’articolo un’anticipazione dell’esibizione di Manuel Agnelli.

Quello di quest’anno sarà un Capodanno diverso, senza appuntamenti in piazza in un giorno segnato dal colore rosso per l’emergenza Covid.

Oltre a Roma, le grandi città italiane non rinunceranno a salutare l’arrivo del nuovo anno, nel segno della speranza.

Da Milano a Bologna a Firenze, i Comuni hanno organizzato eventi, trasmessi via streaming, con musica e performance, per mettersi alle spalle le emozioni di un anno drammatico e provare a ripartire con uno spirito di rinascita.

Capodanno a Milano

A Milano non ci sarà il tradizionale concerto ma piazza Duomo, e la facciata della cattedrale, sarà accesa e animata da un progetto che unisce musica, video installazioni e arte.

Si chiama “Pensieri Illuminati” il progetto che il Comune ha scelto per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Fino ad oggi tutti potranno scrivere sul sito www.pensierilluminatimilano.it un pensiero ispirato a uno dei tre temi dell’opera: creato, umanità e futuro.

Stanotte i pensieri saranno trasformati dall’artista Felice Limosani in grafica generativa, un flusso di immagini digitali animate e proiettate sulla facciata del Duomo.

Un racconto collettivo che sarà messo in scena con la musica diretta dal maestro Beatrice Venezi.

La mezzanotte di fine anno sarà scandita da una video installazione narrata dall’attore Alessandro Preziosi.

“Pensieri Illuminati’ sarà visibile solo in streaming e verrà trasmesso dalle 22.30 del 31 dicembre 2020 sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte.

Anche la Scala ha organizzato un concerto per festeggiare il 2021: un programma per i più piccoli con la mini serie “Wolfgang Amadeus e le grandi fiabe musicali”, in streaming il primo gennaio alle 11 sul sito del teatro.

Bologna

il rituale secolare del rogo del Vecchione in Piazza Maggiore, quest’anno in versione digitale, viene omaggiato da un poetico corto animato d’autore, firmato da Chiara Rapaccini, in arte Rap, una delle disegnatrici più note a livello nazionale.

Accompagnato dalle note di “Futura” di Lucio Dalla, sarà trasmesso alla mezzanotte del 31 dicembre sul sito www.comune.bologna.it.

Il Capodanno in streaming sarà aperto da una sorpresa da parte di Vasco Rossi e Gianni Morandi.

Firenze

Anche Firenze mnon rinuncia al suo Capodanno e organizza un doppio appuntamento, con musica, performance e uno spettacolo per bambini, che tutti quanti potranno seguire da casa.

L’evento si chiamerà Futura, in omaggio alla famosa canzone di Lucio Dalla e come messaggio di speranza dopo la pandemia.

Nelle sale più suggestive del museo di Palazzo Vecchio si alterneranno i cantautori Daniele Silvestri, Ghemon e, nuova ospite, Gabriella Martinelli, mentre la violoncellista Naomi Berrill suonerà accompagnando i passi di danza di Jennifer Rosati, ballerina e protagonista dell’Opus Ballet.

In chiusura, a cantare la Futura di Dalla, ci sarà Erica Mou, ma a distanza, non da Firenze. Prevista anche la presenza dell’attore Maurizio Lombardi, nei panni del mago che guiderà tutto lo spettacolo (fonte: Ansa, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev):