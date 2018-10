ROMA – Scontro alla Camera tra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e la presidente di turno Mara Carfagna. Durante il question time il leader della Lega risponde all’interrogazione sul caso della nave Diciotti, per cui è indagato, e sulla questione migranti.

Salvini si lamenta per le assenze tra i banchi dell’opposizione: “Curioso question time dove ci sono più presenti in Aula parlamentari di maggioranza che parlamentari di opposizione. Però così va il mondo”.

Al che la presidente Carfagna lo riprende: “Ministro mi scusi ma sono costretta a ricordarLe che ci sono le commissioni in corso che son convocate in contemporanea con la seduta dell’Aula. Quindi La invito ad evitare di fare polemiche. Anche i banchi di maggioranza che sono di fronte a Lei sono vuote”.

Al che Salvini replica: “La prego di lasciarmi parlare…”. Pronta la controreplica della Carfagna: “Lei è libero di parlare ma non di attaccare il Parlamento. Le sembrerà strano ma le regole valgono anche per Lei”. Al che Salvini si scusa ironicamente: “Non era mia intenzione turbare il sonno della nutrita pattuglia del Pd in Aula… chiedo scusa a chi ci segue in tv”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev