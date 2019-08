BUENOS AIRES – “Oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 anni”. Così Diego Armando Maradona rassicura i fan dalla clinica privata Olivos di Buenos Aires, dove si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro.

Il Pibe de Oro si è mostrato in un video su Instagram mentre muove i suoi primi passi col gesso, accompagnato dagli infermieri. L’ex stella del Napoli aveva lasciato la panchina dei Dorados de Sinaloa alcuni mesi fa proprio a causa delle difficoltà fisiche che impedivano di lavorare al meglio.

Nelle scorse settimane Maradona si era molto arrabbiato con una parte della stampa che aveva diffuso voci infondate che lo davano per malato di Alzheimer. Così, quando è entrato in clinica per operarsi al ginocchio, è stato lui stesso a dare notizia della sua degenza in ospedale, postando poi un video su Instagram del suo primo giorno di riabilitazione.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev