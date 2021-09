Marcell Jacobs, proposta di matrimonio a Nicole Daza su una pista d’atletica VIDEO

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposeranno molto presto. Infatti il campione olimpico dei 100 metri ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata su una pista d’atletica e lei ha detto sì. La coppia ha già due figli, mentre Jacobs ne ha un altro nato da una relazione precedente.

Chi è Marcell Jacobs

Marcell Jacobs ha 26 anni, è italiano ma è nato a El Paso (Texas) nel 1994. Ha conquistato una storica medaglia nel corso delle Olimpiadi di Tokyo: l’oro nei 100 metri dopo aver stabilito il nuovo primato italiano ed europeo correndo in 9”84 in semifinale.

Chi è la nuova stella dell’atletica italiana? Il velocista – padre di 3 figli – è nato negli Stati Uniti. La mamma di Jacobs, sposata con un texano, è tornata in Italia quando lo sprinter era ancora bambino.

Da ragazzo, come si legge nella scheda sul sito della federatletica, Jacobs ha praticato prima il basket, seguendo le orme paterne, e il calcio, poi a 10 anni si è lasciato tentare dallo sprint e ha cominciato a frequentare la pista di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi, storico organizzatore del meeting Multistars.

Marcell Jacobs ed il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo

Prima delle Olimpiadi lo conoscevano in pochi, ma ora Marcell Jacobs è senza dubbio uno tra gli italiani più famosi al mondo: medaglia d’Oro nei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo. Come se non bastasse capace inoltre di riscrivere il record italiano proprio nei 100 metri (da 9”95 a 9”94) . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.