TORINO – Inizia questa sera, sabato 27 aprile, a Torino il tour di Marco Mengoni per promuovere il suo ultimo disco, Atlantico, in vendita dallo scorso novembre. E l’artista venerdì ha sfilato per le strade della città, da piazza San Carlo fino a piazza Castello, accompagnato dalla sua band e dalla Filarmonica Mirafiori, la banda cittadina che ha intonato l’ultimo singolo del disco, Muhammad Ali.

Mengoni si esibirà sabato e domenica sera al Pala Alpitour. Dopo le due date nel capoluogo piemontese il cantante si sposterà a Milano per quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago e poi si esibirà a Roma, Bari, Caserta, Eboli, Firenze, Verona, Rimini, per concludere infine la tournée a Bologna il 30 maggio. (Fonte: Agenzia Vista)