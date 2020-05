Marghera, la nube di fumo vista dall’elicottero dei Vigili del fuoco VIDEO

ROMA – Un’alta colonna di fumo si leva nel cielo ed è ben visibile sia dalla terraferma che dalla laguna.

Un incendio sta interessando l’azienda chimica 3V Sigma di Porto Marghera.

Le fiamme si sono sviluppate alla 3V Sigma Spa, produttore di prodotti speciali chimici.

Dalle prime notizie sarebbe scoppiato un serbatoio nella ditta di prodotti chimici, la 3V Sigma Spa, nel’impianto dell’acetone. Ci sarebbero due feriti gravi.

A confermarlo l’assessore alla protezione civile della regione Veneto Gianpaolo “il primo ferito è stato trasportato a Verona, il secondo trasferito da Dolo al Centro grandi ustionati di Padova”. Bottacin ha definito quanto accaduto un “incendio molto complesso”.

L’amministrazione comunale di Venezia, a seguito del vasto incendio, che sta interessando una fabbrica chimica della zona industriale di Marghera, ha invitato “i residenti nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi a restare in casa e chiudere le finestre”.

L’amministrazione comunale ha, inoltre, precisato su Twitter che il vento spira in direzione centro storico.

“Sono intervenuti i vigili del fuoco di Venezia, Vicenza, Padova e Treviso – ha spiegato l’assessore – in questo momento l’area è circoscritta ma è difficile pensare ad uno spegnimento rapido in tempi brevi, quindi non è possibile escludere nuove esplosioni”. Al momento, ha infine aggiunto parlando di rischi per la salute, “non si ha la contezza precisa di cosa sia bruciato”. (Fonti: Agi, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).