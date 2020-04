Maria Sharapova si sente sola in quarantena e pubblica numero: “Scrivetemi, risponderò a tutti”

ROMA – Maria Sharapova si sente sola e così ha deciso di pubblicare il suo numero di telefono. Per restare vicina ai suoi tifosi l’ormai ex tennista russa ha scritto su Instagram la sua utenza (310-564-7981) dove è possibile raggiungerla telefonicamente o via sms.

“Mandatemi i vostri messaggi e risponderò a tutti”, ha scritto Maria, per tutti Masha, 32 anni nativa di Njagan in Siberia. Sharapova, che resta stella del tennis mondiale inseguita da milioni di fans, circa un mese fa aveva annunciato il ritiro e ora si trova in quarantena domiciliare causa la pandemia di coronavirus.

La settimana scorsa Maria aveva tenuto una conference call su Zoom della durata di due ore con 150 tifosi. Quell’esperienza era piaciuta alla vincitrice di cinque Grand Slam (2004 Wimbledon, 2006 US Open, 2008 Australian Open, 2012 e 2014 Open di Francia) e adesso ha pensato di pubblicare sui social il suo numero rendendosi disponibile per domande o semplicemente salutarla. Maria ha aggiunto che “sono ben accette anche fantastiche ricette”.

La tennista sta facendo la sua quarantena negli Stati Uniti. Ha scelto di pubblicare il proprio numero di telefono chiedendo ai fan di scriverle dei messaggi anche per avere qualche buona ricetta (fonte Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).