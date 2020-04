ROMA – Il sindaco di San Severo in provincia di Foggia, Francesco Miglia, su Facebook si scaglia contro coloro che vendono le mascherine a dieci euro: “Si devono vergognare coloro i quali in queste ore stanno vendendo mascherine che costano un euro a dieci euro. Siete degli strozzini” dice il sindaco del comune pugliese.

Aggiunge il sindaco: “Ho avuto notizie da acluni cittadini che hanno nelle farmacie della nostra città i dispositivi di protezione a 10 euro. Vergogna! Avete avuto la visita dei Nas? Ve li ho mandati io, non si può nascondere niente. Perché in questo momento bisogna stare vicino alla gente”.

San Severo, posti di blocco in entrata a Pasqua e Pasquetta

Miglia spiega inoltre che “a Pasqua e Pasquetta ci saranno posti di blocco in corrispondenza degli accessi cittadini, in ingresso e in uscita, per evitare che possano esserci spostamenti per gite fuori porta e scampagnate”.

Il sindaco ammette di vedersi “costretto a prendere provvedimenti più stringenti dopo l’aumento esponenziale dei casi di contagio”. Nel comune foggiano sono oltre 60 i positivi al Covid mentre sono circa duecento le persone in isolamento.

“Ho previsto – afferma all’Ansa Francesco Miglio – anche un inasprimento delle pene sanzionatorie. Tutti coloro i quali verranno colti in giro città, senza motivazione valida, verranno multati con 400 euro se sorpresi a piedi e con oltre 500 euro in autovettura” (fonte Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).