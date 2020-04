Mascherine vendute a prezzi triplicati, la denuncia della deputata

ROMA – “Mascherine FFP2 vendute a 15 euro anziché 5,50, il triplo del valore di mercato. Mascherine chirurgiche a 2,50 euro l’una quando dovrebbero costare la metà. Una vergognosa speculazione su un bene ormai diventato di prima necessità che denunciamo con forza perché non ci si può arricchire sull’onda dell’emergenza”. A dirlo Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia, in una nota.

Prosegue Montaruli: “Tutto questo avviene alla luce del sole a Torino in un negozio insospettabile e non osiamo pensare quanti siano i casi in tutta Italia. Chiediamo un intervento immediato delle Autorità competenti per punire una vera e propria truffa ma anche provvedimenti che contengano i costi”.

“Se si obbligano gli italiani a portare le mascherine il governo deve garantire prezzi accessibili attraverso la norma antispeculazione proposta da Fratelli d’Italia che prevede il blocco del prezzo a prima dell’emergenza coronavirus e l’abbattimento dell’Iva. Peraltro, le mascherine sono tutte monouso ed è assurdo chiedere agli italiani di spendere queste cifre folli. Non possiamo permettere che gli italiani siano ostaggio ingiustamente di vendite fuori costo” conclude la Montaruli.

Una denuncia simile, riferita però alle farmacie del suo comune, è arrivata in queste ore anche dal sindaco di San Severo in provincia di Foggia, Francesco Miglia (fonte Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).