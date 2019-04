Massimo Ferrero scatenato: "Mio ultimo derby? Attaccatevi al c...." VIDEO

GENOVA – Show di Massimo Ferrero in sala stampa dopo la vittoria per due a zero della Sampdoria nel derby contro il Genoa con gol di Defrel e Quagliarella. Il presidente blucerchiato ha rivendicato i numeri della sua gestione, 6 derby vinti, 3 pareggiati e 1 perso, e ha insultato i giornalisti che secondo lui scrivono ca..ate sul suo conto.

“Sei derby vinti, tre pareggiati e uno l’abbiamo perso perché il noviziato si paga. Era Ferrero”, sottolinea ad alta voce il patron blucerchiato. Ma allora ne vincerà un altro? “Io non dico niente, chi vivrà vedrà. Le chiacchiere le lascio a voi. Non dite ai tifosi che alzo il prezzo: io non alzo niente, dare moneta vedere cammello. Ma dire che è l’ultimo derby, se devono attaccà… Così la finimo qua”.

Massimo Ferrero: “La Sampdoria vale tra i 120 e i 140 milioni di euro”.

Sulla possibile cessione della Sampdoria, Massimo Ferrero non ha fatto passi indietro, confermando quanto aveva dichiarato pochi giorni fa.

“Ho dato a Mediobanca una scadenza, se c’è qualcuno di veramente interessato deve farsi a avanti. Il valore della Sampdoria? Tra 120-140 milioni”. “Tante chiacchiere, ma non ho mai ricevuto un’offerta scritta cauzionata”.

“Il futuro di mister Giampaolo? Finché ci sono io resta, perché siamo due fratellini. C’è un rapporto che va oltre alle figure di presidente e allenatore, ci stimiamo tanto. Ci sono tanti progetti in corso, soprattutto a Bogliasco.

I quattro campi, la palazzina della prima squadra, l’albergo.

Tutte queste cose che sono il mio orgoglio, il mio cuore, il mio sangue”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.