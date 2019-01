MATERA – Il maltempo degli ultimi giorni ha coperto Matera di una coltre di neve che ha resa la città dei Sassi ancor di più una località da fiaba. Causando però allo stesso tempo disagi non da poco per chi si trova lì.

Circa 250 tonnellate di sale, sette mezzi spargisale e spartineve e trenta uomini sono stati messi in campo dal Comune per fronteggiare l’emergenza maltempo, per liberare piazza Vittorio Veneto, le strade del centro storico e dei Sassi. I mezzi sono intervenuti anche nei borghi e nelle contrade.

“Abbiamo cercato di limitare, con i mezzi a nostra disposizione – spiegano il vicesindaco, Giuseppe Tragni, e l’assessore alla Protezione civile, Nicola Trombetta – disagi che avrebbero potuto essere più pesanti vista l’entità e la durata delle precipitazioni, provvedendo per tempo a spargere sale su tutti gli assi viari principali che sono stati sempre percorribili con auto attrezzate alla circolazione su strade innevate e ghiacciate”.

Intanto, il centro di accoglienza per le persone in difficoltà abitativa, allestito nella palestra della scuola media “Torraca”, in via Aldo Moro, resterà aperto fino a cessata emergenza e può essere attivato chiamando il numero verde 800 262667. Attivo anche l’altro numero di emergenza 0835 241377. Il centro operativo comunale della protezione civile rimane al lavoro fino a cessata emergenza.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev