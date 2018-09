NAPOLI – L’ambulanza arriva a sirene spiegate fino all’ingresso del Comune, ma non è come sembra. Dietro c’è scritto: ”Emergenza sposi”. Dal mezzo scende prima un uomo vestito di scuro e poi una donna in abito da sposa. E’ la trovata di due giovani infermieri di Boscoreale, in provincia di Napoli, che hanno noleggiato il mezzo di soccorso come carrozza nuziale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il bizzarro matrimonio si è celebrato, con rito civile in Comune. Decine di curiosi hanno immortalato la scena con foto e video, poi rimbalzati sul web. E subito sono esplose le polemiche: qualcuno, nei tanti commenti su Facebook, sostiene che sarebbe raro vedere un’ambulanza da queste parti. Figuriamoci vederne una che viaggia per portare una sposa ”all’altare”. C’è chi parla addirittura di cattivo gusto.

I due coniugi hanno scelto questo trovata ”originale” perché il loro amore ha come scenario proprio le ambulanze e più in generale il mondo della sanità: lei infermiera, lui barelliere. Entrambi vivono a Milano, lui è originario del paese vesuviano. E allora nel giorno del fatidico sì è parso loro giusto prendere in affitto un’ambulanza che trasportasse la promessa sposa.

La trovata però non è andata giù a chi nella sua vita ha dovuto attendere un mezzo di soccorso diversi, interminabili, minuti. C’è chi ha trovato l’occasione anche per ironizzare: ”Magari la prossima volta per un matrimonio di un rappresentante di onoranze funebri vedremo girare in città un carro funebre”. Del resto, pochi mesi fa, uno sposo, questa volta però davanti alla chiesa, era arrivato a bordo di un Tir.

Nel frattempo però il clamore ha allertato anche le autorità preposte: è vero che un privato può prendere in affitto un’ambulanza, ma è altrettanto vero che nessuno può azionare le sirene in mancanza di una reale emergenza. In arrivo insomma – secondo qualcuno – potrebbe esserci una multa, che certo non rovinerà le nozze ma che potrebbe scongiurare altri dall’intraprendere iniziative simili in futuro.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev