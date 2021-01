Renzi: “Avete preso in giro Teresa Bellanova per il suo vestito”. Giornalisti e deputati applaudono VIDEO

Matteo Renzi: “Avete preso in giro le nostre ministre. Teresa Bellanova è stata attaccata dal primo giorno per il vestito”

Matteo Renzi in conferenza stampa ha difeso Teresa Bellenova:

“Avete preso in giro le nostre ministre, le donne che fanno parte del nostro partito. Da un lato perché questo è l’unico partito che le mette in prima linea e dall’altro perché vi viene più facile nella vostra mediocrità. Teresa Bellanova è stata attaccata dal primo giorno da ministra per il vestito”.

Matteo Renzi e la conferenza stampa

L’ex premier spiega ulteriormente le ragioni dell’addio all’attuale Esecutivo: “Chi in nome della pandemia pretende di fermare il gioco democratico non sta bloccando il virus, la pandemia, il contagio, ma sta bloccando la libertà, la democrazia, la politica. Volete risolvere la crisi? Date più soldi alla sanità, mettete in moto i cantieri e troverete Italia viva al vostro fianco”. Renzi contesta il mancato uso del Mes e rivendica i cambiamenti sul Recovery che in consiglio dei ministri “nessuno aveva letto”.

Precisa che le elezioni ci saranno nel 2023 e che Italia viva “non ha nessuna pregiudiziale sui nomi”, compreso quello dello stesso Conte, ma “non darà vita a un governo con forze sovraniste e anti-europeiste che hanno dato vita al primo governo Conte“.

Sul futuro prossimo: “Penso che l’appello del presidente della Repubblica sul tema “costruire” sia l’appello più bello degli ultimi mesi ma non si costruisce sulla sabbia, senza chiarezza. Se è chiaro dove si vuole arrivare si costruisce tutti insieme. Noi siamo orgogliosamente costruttori ma vogliamo vedere prima il progetto”. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)