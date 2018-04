CAMPOBASSO – “Se lei ha una voce così grande lo fa lei l’intervento, la vedrei bene al posto della Boldrini“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante il comizio ad Isernia dopo che essere stato interrotto da una signora che urlava a gran voce.

“I 5 stelle sono un po’ ballerini“, aveva appena detto Salvini. Poi la signora ha cominciato a urlare “allora non si fa niente”. Salvini con voce palesemente stanca ha detto: “Signora, ero a Catania questa mattina, poi sono andato a Roma e adesso sono venuto qui in Molise”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Casellati si chiude intanto con la rinnovata chiusura di Di Maio a qualsiasi accordo di governo che includa anche Forza Italia. A stretto giro è arrivata la replica di Salvini: “Il governo si fa con tutto il centrodestra. Non è che uno sceglie di andare solo con la Lega. Di Maio chiude? Non interpreto i suoi pensieri, continuo a sperare che si riconosca il voto degli italiani che hanno scelto l’intero centrodestra”. Ma il leader leghista avverte anche: “Intesa subito o scendo in campo io”.