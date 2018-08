MILANO – “Dormo la notte perché combatto i trafficanti di esseri umani. Non so come dormono quelli che prima di me ne hanno fatti affogare 15mila”: il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] risponde così ai giornalisti che, dopo l’incontro con il premier ungherese Viktor Orban, gli hanno domandato come dorma considerato il numero di migranti morti in mare.

“Ma guardi, ha risposto Salvini, io dormo benissimo la notte perché so che sto combattendo i trafficanti di esseri umani che con quel traffico comprano armi e droga, che non so se a lei faccia piacere venga spacciata fuori dalle scuole dei suoi figli”.

“E come li contrasta?”, lo ha incalzato il cronista. E Salvini: “Rimandando indietro le persone che devono arrivare in Italia legalmente. Meno persone partiranno meno persone arriveranno. (…) Siamo allo scontro finale. Secondo me vincerà la civiltà contro gli scafisti. Le assicuro che dormo sereno la notte. Non so come dormano quelli che prima di me ne hanno fatti sbarcare 700mila e ne hanno fatti affogare 15mila. Forse quei signori qualche problemino ce l’avranno”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev