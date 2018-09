ROMA – Matteo Salvini in posa con Franco Gabrielli scherza sul pm Luigi Patronaggio che l’ha indagato. “Dai, vieni qui con me così fai la foto con l’indagato”, dice il vicepremier e ministro dell’Interno al capo della polizia durante la conferenza stampa al Viminale per l’operazione “Scuole sicure”.

Salvini si è concesso una risata alle spalle del magistrato Luigi Patronaggio, dicendo al capo della polizia di fare una foto con “l’indagato”, alludendo all’indagine per sequestro di persona avviata dalla Procura di Agrigento sul caso della nave Diciotti. Un divertito Gabrielli sta al gioco e replica: “No no, non posso farla”.