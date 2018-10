ROMA – Fuorionda di Matteo Salvini durante la conferenza stampa alla fine del Consiglio dei Ministri sul decreto della cosiddetta pace fiscale: “Devo andare da mia figlia altrimenti chiama il telefono azzurro”.

Il consiglio dei ministri convocato in fretta e furia per mettere fine alla tensione tra Lega e Movimento Cinque Stelle inevitabilmente cambia i ‘piani’ dei due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader M5s ad un certo punto lo dice anche nel corso della conferenza stampa ‘Scusate ma ora devo andare a Italia a Cinque Stelle’…”, la kermesse del Movimento che si svolge oggi e domani al Circo Massimo dove tra l’altro viene mandata in diretta la conferenza stampa in corso nella sede del governo.

Poco prima anche il ministro dell’Interno, forse non pensando ai microfoni aperti, aveva fatto capire a Conte e Di Maio di avere i minuti contati: “Devo andare da mia figlia altrimenti chiama il telefono azzurro”. Prima di lasciare la sala delle conferenza stampa a palazzo Chigi, ai tre viene chiesto di fare una foto insieme. Nell’alzarsi e mettersi più vicino al premier Conte (Di Maio era dall’altro lato) il leader della Lega sorride per i flash e dice: “Gioia, letizia… oh yeah”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.