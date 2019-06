ROMA – Matteo Salvini esce sul tetto del Viminale per una pausa e sulla sua testa vola un gabbiano. Il leghista e ministro dell’Interno ne approfitta per lanciare una frecciatina al sindaco M5s di Roma Virginia Raggi, chiedendole di togliere i rifiuti dalle strade della Capitale.

Durante una diretta su Facebook, Salvini è stato “contestato” dai gabbiani Un assist perfetto per il vicepremier leghista per attaccare l’amministrazione 5 stelle di Roma: “Se i rifiuti fossero tolti dalle strade e non rimanessero lì a marcire non ci sarebbero in giro questi esseri di dimensioni gigantesche, questi pterodattili”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev