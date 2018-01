ROMA – “Essere sovranisti è un dovere”- Il leader della Lega Salvini parla in conferenza stampa da Montecitorio. Agenzia Vista di Alexander Jahknagiev pubblica il video.

E la mattina di oggi, martedì 16 gennaio, il leader della Lega parla di immigrazione a Radio anchi’io e torna su quanto detto nella giornata di ieri da Attilio Fontana, il candidato del centrodestra a governatore della Lombardia, sulla razza bianca: “E’ incredibile come in Italia si riesca a parlare di un sostantivo e non del problema. Si guarda il dito e non la luna. Abbiamo capito quello che dice Fontana oppure no: che c’è un’invasione fuori controllo e un’islamizzazione in corso e di cui parlava già la Fallaci”.

“Gli sbarchi a inizio gennaio – prosegue – sono aumentati del 15 per cento nel silenzio di giornali e tv. La cosa incredibile non è la razza bianca o gialla è che ormai, confinati nelle cronache locali, ci sono furti rapine e violenze sessuali ad opera di richiedenti asilo in attesa. Io prendo atto che il 40 per cento degli ospiti nelle carceri è straniero”.