Max Giusti fa Lotito alla guida del Boeing: “Annamo a fa i tamponi ad Avellino” VIDEO

Max Giusti imita Lotito alla guida del Boeing: il comico romano ha imitato dopo tanto tempo il presidente della Lazio.

L’attore comico romano Max Giusti torna sui suoi social con un video in cui veste i panni del Presidente Claudio Lotito. E inscena una gag legata all’acquisto dell’aereo biancoceleste consegnato a dirigenti e giocatori della Lazio qualche giorno fa.

Giusti nelle ultime settimane si è esibito con #LaRagionPura, il format provocazione che dava voce ai ‘tuttologi ‘ da bar, complottisti, negazioni, esperti di vaccini, terrapiattisti.

Max Giusti e il video di Lotito sul Boeing

Nel video che sta spopolando sul web Giusti-Lotito viene rappresentato alla guida del Boeing 737 Classic, serie 300, della compagnia aerea bulgara Tayaran Jet e in dotazione alla Lazio (“Era de na vecchia, l’ho preso come nuovo, è stato sempre in garage, se non parte tira l’aria”) Non mancano riferimenti alla recente querelle con Luis Alberto (“Se sta sempre a lamentà”) e all’inchiesta sui tamponi della Lazio (“Oggi non c’è manco il campionato, annamo tutti a Avellino a fa’ i tamponi, dai”).

L’aereo della Lazio

Il Boeing 737/300 Classic fornito dalla Tayaranjet ha, ovviamente, caratteristiche cromatiche facilmente riconducibili al club biancoceleste. Sulla coda l’aquila stilizzata, sulle fiancate invece lo stemma e il nome del club, sui reattori la data di nascita della società, 1900. (Fonti: Ansa e SkySport)