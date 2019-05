ROMA – Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno posato per i media, con il neonato in braccio nel Castello di Windsor. Nel video postato sul canale youtube The Royal Family Channel, appare una Meghan Markle emozionata. E’ lei a parlare, con Harry che tiene in braccio il piccolo, avvolto in una copertina bianca: “Un un carattere dolcissimo, è davvero calmo”, ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto.

“E’ stato un sogno”, ha aggiunto, sorridente al pari di Harry. I due sono scoppiati all’unisono in una risata: “Non so proprio da chi abbia preso”, ha scherzato lui. “E’ un’esperienza magica, davvero meravigliosa“, ha poi ripreso Meghan, elegante e vestita di chiaro: “Ho i due più bei ragazzi del mondo e sono realmente felice”, ha continuato rivolgendo lo sguardo al figlio neonato.

“Essere genitori è grandioso e meraviglioso – le ha fatto eco il duca di Sussex, in giacca e cravatta -, sono passati solo due giorni e mezzo o tre, ma siamo semplicemente entusiasti di avere il nostro piccolo fagotto di gioia”. Oggi intanto, verrà svelato il nome del piccolo che verrà anche presentato alla bisnonna, la regina Elisabetta.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa