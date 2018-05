CATANIA – “Mi dispiace che nel contratto M5S-Lega, l’unica proposta fatta sul lavoro sia il reddito di cittadinanza, 800 euro per stare a casa a non fare niente. Il lavoro genera dignità che l’assistenza non potrà generare mai”. A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante un comizio a Catania. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.

Nella giornata di ieri, incontrando i giornalisti sempre a Catania, la leader di Fratelli d’Italia aveva detto: “L’Italia, per carità, ha bisogno di un governo ma chiedo ancora oggi a Salvini se davvero sia convinto che questa sia la scelta migliore o se sia il caso di tornare a chiedere con forza un incarico del centrodestra al Presidente della Repubblica perché non ho fatto mistero di non condividere le scelte di Mattarella, che ha fatto tutto tranne che dare l’incarico a chi aveva vinto le elezioni”.