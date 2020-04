ROMA – Con 216 voti contrari e 119 favorevoli la Camera ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia che chiedeva di “impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all’insieme delle misure volte a contrastare l’attuale emergenza” coronavirus.

Il Governo aveva espresso parere contrario.

Al termine del voto da Fdi si sono alzate urla “venduti venduti”.

Il presidente Roberto Fico ha richiamato all’ordine, chiedendo anche che i deputati non mostrassero cartelloni.

Su Facebook, la presidente di Fratello d’Italia, Giorgia Meloni, ha scritto: “Questo è il voto che si è appena tenuto in Parlamento sull’odg di Fratelli d’Italia che diceva chiaramente “l’Italia non acceda in alcun caso al Mes”.

“L’ordine del giorno è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta TRADISCE ed esegue gli ordini del Pd. Che vergogna”.

Dopo il voto, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: “Alla fine è caduto un altro pezzo della scenografia grillina che si voleva rappresentare come forza trainante di questo governo”.

“Niente da fare: sul Mes ha prevalso la linea del Pd, che ha imposto al M5S il voto contrario all’ordine del giorno a prima firma Giorgia Meloni che avrebbe definitivamente bloccato qualunque ipotesi di attivazione del Fondo salva Stati da parte dell’Italia”.

“Ancora una volta il Pd ha schiacciato i suoi alleati, ancora una volta il M5S sceglie di perdere la faccia e tradire i cittadini pur di rimanere attaccati alle poltrone, ancora una volta è stata Fratelli d’Italia l’unica forza politica a battersi per l’interesse della nostra Nazione”.

“Ora siamo curiosi di vedere come Crimi, Di Maio e compagnia tenteranno di raggirare gli italiani propinando loro la favola che il M5S non vuole ricorrere al Mes”(fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).