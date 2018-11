CITTA’ DEL MESSICO – Una deputata messicana, Carmen Medel è stata colta da una forte crisi nervosa, in piena seduta alla Camera, dopo essere stata informata telefonicamente dell’omicidio della figlia: lo rende noto El Universal, sottolineando che, in segno di solidarietà, i parlamentari hanno interrotto i lavori in aula.

Appresa la notizia, l’onorevole Medel non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata subito circondata dai colleghi. Secondo alcuni media locali, la giovane assassinata, Valeria Cruz Medel, 22 anni, sarebbe stata confusa con un’altra donna, legata alla criminalità organizzata.

Il caso ha avuto notevole ripercussione nel paese, colpito da un’ondata di violenza scatenata dalla lotta tra stato e cartelli della droga: anche il presidente della Repubblica eletto, Andrés Manuel López Obrador, sui social ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Medel.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.