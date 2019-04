MILANO – Danni agli appartamenti e disagi nei negozi tra le stazioni della Metropolitana di Milano nelle zone di Conciliazione e Pagano dove in alcune abitazioni le forti scosse provocate dai treni sono visibili anche all’interno delle case.

Per chi vive o lavora Pagano-Conciliazione-Cadorna (linea rossa), la vita dalle 6,30 alle 24 sta diventando piuttosto complicata per le vibrazioni e il rumore causati dal passaggio dei treni. Le scosse si susseguono anche con forte intensità durante le ore di punta. Gli abitanti lamentano instabilità degli oggetti in casa o nelle attività commerciali, rumori fastidiosi e ripetuti e crepe.

C’è chi conta le crepe nell’appartamento o nel negozio, chi osserva ogni giorno l’intonaco sceso dal soffitto, chi ha difficoltà a lavorare in certe ore che a dormire. Per il momento i residenti si muovono in ordine sparso: c’è chi ha incaricato un avvocato, chi maledice di aver comprato casa in questa zona.

La vita sembra essere peggiorata dall’ottobre scorso e per questo è stato interessato anche il Politecnico che dovrà studiare e capire le cause. Comune e Atm (l’azienda dei trasporti di Milano ndr) non hanno ancora fornito una spiegazione.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev