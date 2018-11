ROMA – Leonardo Di Caprio e Brad Pitt appaiono insieme in un video in cui lanciano un appello in cui invitano i cittadini degli Stati Uniti ad andare a votare alle elezioni di midterm che si terranno domani 6 novembre.

I due attori spiegano che da quel voto dipenderà il futuro dell’America. Pur non dicendolo esplicitamente, i due invitano a votare Democratico: Leonardo Di Caprio e Brad Pitt affrontano infatti temi importanti come l’immigrazione, la sicurezza, i dirtitti LGBTQ, il cambiamento climatico e la riforma della giustizia.

Non è la prima volta che le star di Hollywood scendono in campo per esortare gli americani ad andare a votare. “C’è troppo in ballo”, dice DiCaprio. “Dalla legge sulle armi alle politiche sull’immigrazione, dall’acqua all’aria pulita e se milioni di persone avranno accesso all’assicurazione sanitaria”, sottolinea il 43enne DiCaprio, da sempre impegnato sul fronte dell’ambiente.

“Vi esortiamo ad andare a votare da qui al 6 novembre e a far sentire la vostra voce”, rimarca il 54enne Brad Pitt che aggiunge: “Ma non vi fermate qui, da qui al giorno delle elezioni c’è molto che potete fare per incoraggiare la partecipazione al voto”. Come spiega Dagospia, i due appaiono con magliette “poverelle” e con rughe in vista probabilemente per sembrare due persone qualcunque. DiCaprio e Brad Pitt, attualemnte stanno lavorando insieme sul set di “Once Upon a Time in Hollywood”, il nuovo film di Quentin Tarantino che uscirà l’anno prossimo.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhangiev