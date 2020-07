Migranti, Meloni a Conte: “Non rida, al Governo furia immigrazionista”

“Non rida, presidente Conte, perchè non c’è nulla da ridere…”. Lo afferma la Meloni al termine del suo intervento alla Camera rivolgendosi direttamente al premier.

“Non rida presidente Conte, Perché non c’è nulla da ridere. Non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista! Siete dei pazzi irresponsabili!”, dice la Meloni nel suo intervento.

Meloni contro Conte e il Governo

“Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto, chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento”.

Ancora la Meloni:

“Rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e poi oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati? “

“Con quale faccia? Ci dite che diavolo state facendo? È da pazzi irresponsabili, presidente Conte” .

“Perché noi abbiamo fatto sacrifici enormi per limitare il contagio, abbiamo condannato a morte decine di migliaia di attività, rischiamo milioni di disoccupati e non lo faremo e non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista”.

“E non rida, perché non c’è niente da ridere. Non c’è niente da ridere: la nostra responsabilità ci impedisce di essere conniventi, noi non saremo conniventi con questa roba”.

“Noi voteremo contro, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra compatto: ancora una volta e non vi daremo tregua fin quando non restituirete agli italiani la loro libertà”.

La presidente di Fd Giorgia Meloni, ha parlato in Aula alla Camera intervenendo dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle ulteriori iniziative in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Rampelli: “Conte chieda scusa alla Meloni”

“Che il presidente Giuseppe Conte Conte rida alla presidente @GiorgiaMeloni mentre interviene in aula è un’offesa alla donna, alla deputata, agli italiani, un insulto al momento drammatico che l’Italia sta vivendo. Ci auguriamo che presenti le sue scuse”. Lo scrive su Twitter Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera (fonte: Agi, Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).