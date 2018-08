Migranti, Salvini: “Illegale portarli in Libia? Trattati si possono rivedere”

MILANO – “A furia di non si può facciamo il male di questi ragazzi e degli italiani, i trattati internazionali si possono rivedere [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. E’ ora di tagliare la mafia della tratta di essere umani”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della sua visita all’Opera Cardinal Ferrari Onlus a Milano.

Salvini ha risposto ad una domanda sui regolamenti internazionali che vietano di riportare in Libia i migranti soccorsi dalla nave Diciotti ed ha accusato Malta: “Non hanno dato una grande prova di affidabilità. Sto verificando che anche i nostri uomini facciano ciò che devono fare. Io lavoro per impedire a questi ragazzi di partire”. Poi, sulla questione generale legata agli sbarchi, aggiunge: “Se chiuderemo l’anno con 80-90 mila sbarchi in meno sarà un bene per tutti”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video delle parole di Salvini.