L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus, dieci giorni fa l’abbraccio con Ibrahimovic in Sardegna.

Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al coronavirus. Dieci giorni fa la figlia dell’allenatore serbo del Bologna ha postato un video su Instagram in cui si vede il padre abbracciare Zlatan Ibrahimovic in Sardegna.

C’è anche una foto di gruppo vip in Costa Smeralda con sospetto di Covid, l’ombra del contagio perché fra i fotografati un positivo è scappato fuori. Sinisa Mihajlovic s’è preso il virus, sta bene, va messo nella schiera degli asintomatici. Il 15 agosto ha giocato una partita di calcetto all’hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, con lui un po’ di amici famosi, quelli della foto.

Tutti potenziali vittime di contagio, secondo le normali indagini del contact tracing, il recupero a ritroso delle informazioni sulle persone con cui si è entrati in contatto. Da segnalare che Bonolis padre e figlio e Rovazzi sono risultati negativi agli esami.

La partita a calcetto di Mihajlovic & friends

Alla partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi un parterre niente male quanto a noti noti e vecchie glorie. L’onnipresente Flavio Briatore, il conduttore tv Paolo Bonolis, l’imprenditore Andrea Della Valle, l’ex calciatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia.

In campo ma non in foto avvistato anche Fabio Rovazzi. La partita si è svolta all’aria aperta con le precauzioni del caso anti covid. Ma adesso quella sgambata fra amici è diventata appuntamento significativo per ricostruire la storia di un contagio.

Nella stessa serata Mihajlovic ha anche incontrato e abbracciato il suo amico Ibrahimovic. Non c’è troppo da scherzare: chi è tornato dalla Sardegna in questi giorni ha spesso incubato l’ospite indesiderato. (Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).