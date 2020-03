MILANO – La banda di ladri acrobati che svaligiava le case di lusso a Milano è stata arrestata dalla polizia la mattina del 2 marzo. Si tratta di tre ragazzi di 29, 20 e 17 anni che era stata ribattezzata la “banda di arrampicatori”, perché si arrampicavano per entrare nelle abitazioni e mettere a segno i furti, che venivano festeggiati con alcol e noleggio di lussuose limousine.

Secondo quanto ricostruito, l’ultimo furto era stato messo a segno l’11 gennaio scorso ai danni di una anziana signora, che era presente in casa. La donna è rimasta in balia dei ladri mentre rubavano gioielli ed effetti personali, come ripreso da una telecamera di videosorveglianza.

La polizia ha ricostruito le dinamiche dei furti fino ad arrivare alle identità dei ladri, due di origini serbe e uno di origine romena, che dopo i colpi festeggiavano in discoteca tra cockatil e champagne, noleggiando anche limousine per girare per Milano. I tre sono stati arrestati nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate.

(Fonte Fanpage e Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)