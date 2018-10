Milano, crolla controsoffitto di un’aula del Politecnico

MILANO – Durante una lezione al Politecnico di Milano crolla parte del controsoffitto dell’aula a causa di una infiltrazione dell’acqua.

Il video del crollo è stato ripreso dagli studenti e pubblicato su Facebook. La causa del crollo è dovuto alla forte pioggia caduta sul capoluogo lombardo che ha portato al crollo del soffitto nel campus di Bovisa. “A Milano siamo così avanti – scrive ironico Marco Polistina, postando il video su Twitter – che il maltempo lo si studia direttamente in classe… Questa la situazione al nuovo campus di Bovisa del Politecnico di Milano”.

La situazione in Lombardia.

Attualmente restano isolati per smottamenti dovuti al maltempo alcuni paesi in provincia di Sondrio. Si tratta di Torre Santa Maria, Piantedo e Santa Caterina Valfurva. Anche altri i centri abitati rimasti privi di collegamenti per cadute di sassi e detriti sull’asfalto: Arigna e Buglio in Monte con 800 persone che attendono la riapertura dell’unica via che consente di raggiungere il fondovalle.

Poi ci sono i 180 isolati (fra turisti e lavoratori stagionali) al passo dello Stelvio, per le fitte nevicate che hanno bloccato il valico alpino. Nel Varesotto , nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, la frazione di Lozzo è rimasta isolata per alcune ore, a causa di diverse piante che sono cadute sulla strada, e i pompieri hanno lavorato per ore per riaprire la strada di accesso. Oltre cento interventi nella notte per i vigili del fuoco milanesi, alle prese con cavi tranciati e alberi caduti per il forte vento e la pioggia scrosciante. La zona più colpita quella verso Vimercate.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev ha ripreso il video del crollo.